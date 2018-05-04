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Ребенок погиб под обрушившейся стеной дома под Тулой
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Ребенок погиб под обрушившейся стеной дома под Тулой 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Следствие выясняет обстоятельства гибели 12-летнего школьника в Тульской области, на которого обрушилась стена заброшенного дома, сообщили в СК.
«По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По информации СК, ребенок умер по пути в больницу. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления регионального СК Зинаида Каминская, по предварительной информации, братья 12 и 16 лет разбирали на кирпичи заброшенный дом. Младшего мальчика родители после обрушения стены повезли в больницу на своей машине, но по дороге встретили скорую, которая констатировала смерть ребенка.
Напомним, в январе следователи начали проверку после сообщений об обрушении потолка в доме, построенном для сирот, в Сунтарском районе Якутии.
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