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Южноуральских депутатов эвакуировали из Заксобрания по пожарной тревоге
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Южноуральских депутатов эвакуировали из Заксобрания по пожарной тревоге 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудников Законодательного собрания Челябинской области утром 4 мая эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Депутаты и другой персонал оперативно покинули здание, находящийся в самом центре Челябинска, на пешеходной Кировке. По словам сотрудников Заксобрания, предыдущие пожарные учения позволили всем без паники выйти на улицу, соблюдая все правила поведения при пожаре
Однако, как выяснилось, пожарная тревога была учебной. Сотрудники МЧС не привлекались для спасательной операции.
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