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Мина и снаряд: орловские спасатели обезвредили боеприпасы
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Мина и снаряд: орловские спасатели обезвредили боеприпасы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Орловской области накануне, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Взрывники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в 12.54 в Троснянский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Одна минометная мина калибра 82 мм была обезврежена в Свердловском районе.
В региональном МЧС напомнили орловцам, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв. При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.
Всего за минувшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 41 раз, из них 34 выезда — на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и семь — на различные происшествия.
Сообщение Мина и снаряд: орловские спасатели обезвредили боеприпасы появились сначала на РИА 57.
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