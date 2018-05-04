Мина и снаряд: орловские спасатели обезвредили боеприпасы

Опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Орловской области накануне, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Взрывники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в 12.54 в Троснянский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. Одна минометная мина калибра 82 мм была обезврежена в Свердловском районе.

В региональном МЧС напомнили орловцам, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв. При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.

Всего за минувшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 41 раз, из них 34 выезда — на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и семь — на различные происшествия.