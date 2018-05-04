Хабаровский ЦУМ от закрытия спасла строительная лента

Центральный универмаг Хабаровска , несмотря на претензии контролирующих органов к пожарной безопасности этого учреждения, продолжит свою работу. Об этом корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» сообщили в администрации ЦУМа . Ранее информацию о скорой приостановке работы этого торгового комплекса озвучили в прокуратуре региона.

— Центральный универмаг работает и не прерывал свою работу, — уточнил представитель администрации ЦУМа. — Сегодня прошла повторная проверка прокуратуры нашего учреждения. Мы успели устранить все замечания. Сейчас мы ждём подготовки официальных документов, что к нам претензий нет.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что главной претензией проверяющих к ЦУМу стала автомобильная парковка на месте расположения пожарного гидранта. Колодец, откуда в случае пожара в торговом центре расчёты должны брать воду для тушения, находится на проезжей части по улице Дзержинского. Там постоянно оставляют свои машины многочисленные автолюбители. Формально эта земля является городской собственностью. Чтобы выполнить предписание прокуратуры, администрация ЦУМа выставила вокруг гидранта металлические столбики и натянула строительную ленту.

Факт повторной проверки ЦУМа агентству подтвердили в прокуратуре Центрального района. Однако там отказались сообщить о результатах, пообещав сделать это на следующей неделе.

Как выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», на момент написания этой заметки продолжалась повторная проверка торгового центра «ЭВР» в Южном микрорайоне. Администрация этого ТРЦ накануне заявили о полном устранении нарушений. Однако решение о возобновлении работы «ЭВРа», скорее всего будет принимать суд.

Напомним, в краевом центре из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности закрыты около десятка моллов, ночной клуб и спортивные клубы.