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В майские праздники костромские пожарные больше 50 раз выезжали тушить горящую траву
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В майские праздники костромские пожарные больше 50 раз выезжали тушить горящую траву 

k1news.ru 1 час назад
В Костромской области с 29 апреля по 2 мая зафиксировано 56 случаев пала травы и возгорания мусора, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
Благодаря бдительности людей пожарные вовремя узнавали о происшествиях, оперативно приезжали на место и тушили загорания. Это позволило предотвратить распространение огня на жилые дома и лесные массивы. Ситуация часто усложнялась из-за ветреной погоды, ветер мог ускорить распространение огня.
Уже возбуждено 12 административных расследований. Напомним, что виновных ждут штрафы: для физических лиц — от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностного лица — от 6 до 15 тысяч рублей.
Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч рублей.
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