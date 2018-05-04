Время пикников, время штрафов. Северян призывают не устраивать пожары и не мусорить в лесу

Специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО отмечают, что лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов.

С наступлением пожароопасного периода государственными лесными инспекторами проводятся патрулирование лесных участков. Общая протяжённость маршрутов патрулирования в арктическом регионе составляет 4250 км.

Специалисты ведомства напоминают об ответственности, которая наступает за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Так, согласно статье 8.32 Административного кодекса РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.

Нарушения, совершённые в условиях особого противопожарного режима, увеличивают размер штрафных санкций в 1,5-2 раза.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечёт наложение административного штрафа: на граждан — от 5000 рублей; на должностных лиц — 50000 рублей; на юридических лиц — от 500000 до 1000000 рублей.

Кроме того, в статье 5.6 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за нарушение ограничений пребывания в лесах, расположенных на территории автономного округа, в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан — от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 20000 до 100000 рублей.

Отметим, в прошлом году за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлекли 104 нарушителя, общая сумма штрафов составила более 15,4 млн рублей.

Специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса округа рекомендуют жителям региона больше внимания обращать на правила поведения в лесу — не оставлять после себя мусор, соблюдать осторожность в обращении с огнём, — сообщает пресс-служба главы региона.