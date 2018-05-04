В здании Заксобрания Южного Урала сработала пожарная сигнализация

«Это была учебная тревога, — заявила начальник пресс-службы ЗСО Ольга Лихачева. — После срабатывания сигнализации все организованно покинули здание. Сейчас тревога отменена, аппарат работает в штатном режиме. К учениям у нас относятся серьезно, так что на улицу вышли и сотрудники аппарата, и присутствующие руководители и депутаты».

Добавим, по оценке пресс-службы в учениях приняли участие порядка ста человек. Подразделения МЧС и противопожарной службы к работе не привлекались.