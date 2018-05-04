В здании Заксобрания Южного Урала сработала пожарная сигнализация 

«Это была учебная тревога, — заявила начальник пресс-службы ЗСО Ольга Лихачева. — После срабатывания сигнализации все организованно покинули здание. Сейчас тревога отменена, аппарат работает в штатном режиме. К учениям у нас относятся серьезно, так что на улицу вышли и сотрудники аппарата, и присутствующие руководители и депутаты».
Добавим, по оценке пресс-службы в учениях приняли участие порядка ста человек. Подразделения МЧС и противопожарной службы к работе не привлекались.
Напомним, в Челябинской области, как и по всей России, идет массовая проверка противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Большая часть нарушений обнаружена в торгово-развлекательных комплексах, надзорные органы в настоящее время через суд пытаются приостановить деятельность самых злостных нарушителей, таких, как ТРК «Слон» в Миассе, «Гагаринский» и «Урал» в Златоусте. В Челябинске самым опасным признан комплекс «Куба».