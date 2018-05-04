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Действие «дальневосточного гектара» предложили распространить на всю страну
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Действие «дальневосточного гектара» предложили распространить на всю страну 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Действие федерального закона «О дальневосточном гектаре» необходимо распространить на всю Россию, заявил депутат Госдумы Олег Нилов, находящийся с рабочей поездкой на Сахалине.
«Закон «О дальневосточном гектаре» должен касаться всей территории РФ. Почему там, где зарастает 20-40 млн га, не дать людям землю? А потому что спекулятивный рынок земли обрушится. Поэтому землю обязательно нужно давать», — передает «Интерфакс» слова Нилова на встрече с депутатами Сахалинской облдумы.
По его мнению, на Дальнем Востоке гражданам нужно выдавать по несколько сотен и тысяч га, в том числе с лесным фондом и обязательной ипотекой под 5% годовых.
Напомним, в конце июля 2017 года сообщалось, что на 400 тыс. га может быть увеличена площадь земли, которую планируют передать в пользование россиянам по закону о «дальневосточном гектаре».
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