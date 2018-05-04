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В пустой деревне Питкярантского района таинственно сгорел дом
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В пустой деревне Питкярантского района таинственно сгорел дом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В деревне Сюскюя постоянно никто не проживает.
3 мая днем в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Питкярантского района поступило заявление от пенсионера, о том, что у него сгорел дом.
В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар произошел ночью 2 мая в деревне Сюскюя. Так, как на момент пожара в деревне никого не было (в основном там проживают наездами только дачники), то, как произошел пожар, никто не видел. О случившемся узнал хозяин, когда приехал в деревню на следующий день.
Так, как пожарная охрана на место ЧП не вызывалась, то строение дома было полностью уничтожено огнем. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Неосторожное обращение с огнем, как и поджог маловероятны из-за отсутствия в деревне людей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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