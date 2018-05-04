В Собинском районе 6-летнюю девочку насмерть придавило стеной

В селе Бабаево Собинского района 6-летнего ребенка насмерть придавило кирпичной стеной, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в среду, 2 мая. Родители обратились в полицию и рассказали о пропаже девочки. Тело ребенка нашли на опасном неогороженном участке. На нее упала крипичная стена. По данному факту следователи проводят проверку.

Хозяин участка ведет строительные работы без учета особенностей территории, которая пострадала от сильного пожара. На стене одного из зданий образовались трещины. В результате пристройка наклонились. Соседи неоднократно требовали её сноса.