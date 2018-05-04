Сергей Собянин объявил благодарность трем спасателям за мужество при тушении пожара в ТЦ «Персей»

В результате пожара в столичном торговом центре «Персей для детей», который случился 4 апреля, погиб сотрудник центра, пострадали шесть пожарных.

Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина объявлена благодарность трем спасателям, которые тушили пожар в столичном торговом центре (ТЦ) «Персей для детей» 4 апреля.

Благодарности «за мужество и отвагу» удостоились сотрудники пожарно-спасательного отряда №201 Юрий Ефимов, Владимир Костин и Федор Мозговой, сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации.

Напомним, что 4 апреля в столичном торговом центре «Персей для детей» произошел пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. В результате происшествия погиб сотрудник центра, пострадали шесть пожарных.

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