В Красноярском крае спасли четырёх рыбаков, провалившихся под лёд

Красноярском крае на озере Большое Шарыповского района за сутки под лёд провалились четыре рыбака. Спасателям удалось их вытащить из воды и оказать необходимую помощь.

Первый случай произошёл на озере в районе села Парная. Два рыбака провалились, и не смогли самостоятельно выбраться. Спасателям, прибывшим на выезд, пришлось выкладывать дорогу по тонкому льду к месту провала тротуара из досок. Им помогали местные рыбаки-добровольцы. Спасти мужчин удалось, их переодели в тёплую одежду и напоили горячим чаем. А после инспектора ГИМС провели профилактическую беседу с остававшимися на льду горе-рыбаками.

Через несколько часов на этом же озере, но с другой стороны в районе села Большое Озеро под лед провалились еще двое рыбаков — мужчина и женщина. До места провала было 70 метров, поэтому пожарный караул, прибывший для спасения трехколенную лестницу пожарной машины и лестницу штурмовку, как трап для перемещения по льду. Спасённых передали в руки медиков, которые уже ждали на берегу.