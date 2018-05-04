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В Красноярском крае спасли четырёх рыбаков, провалившихся под лёд
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В Красноярском крае спасли четырёх рыбаков, провалившихся под лёд 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае на озере Большое Шарыповского района за сутки под лёд провалились четыре рыбака. Спасателям удалось их вытащить из воды и оказать необходимую помощь.
Первый случай произошёл на озере в районе села Парная. Два рыбака провалились, и не смогли самостоятельно выбраться. Спасателям, прибывшим на выезд, пришлось выкладывать дорогу по тонкому льду к месту провала тротуара из досок. Им помогали местные рыбаки-добровольцы. Спасти мужчин удалось, их переодели в тёплую одежду и напоили горячим чаем. А после инспектора ГИМС провели профилактическую беседу с остававшимися на льду горе-рыбаками.
Через несколько часов на этом же озере, но с другой стороны в районе села Большое Озеро под лед провалились еще двое рыбаков — мужчина и женщина. До места провала было 70 метров, поэтому пожарный караул, прибывший для спасения трехколенную лестницу пожарной машины и лестницу штурмовку, как трап для перемещения по льду. Спасённых передали в руки медиков, которые уже ждали на берегу.
Стоит отметить, что в обоих случаях спасать пришлось пенсионеров из Кемеровской области.
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