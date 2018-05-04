В 10 муниципальных районах Самарской области приступили к севу яровых культур 

В настоящее время сев ранних яровых культур ведется в Алексеевском, Большеглушецком, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Богатовском, Нефтегорском, Пестравском, Красноярском и Приволжском районах области.
В целом по региону сев ранних яровых — в основном это ячмень и овес — проведен на площади 7,6 тыс. га, в т. ч. яровыми зерновыми засеяно 6,4 тыс. га.
Больше всего площадей засеяли аграрии Большечерниговского (3,2 тыс. га), Большеглушицкого (1,2 тыс. га), и Алексеевского (0,9 тыс. га) районов. В Приволжском районе начали сажать ранний картофель и сеять овощи.
Наряду с этим хозяйствами области продолжается покровное боронование и подкормка озимых культур и многолетних трав. По состоянию на 3 мая с. г. закрытие влаги в регионе проведено на площади 417 тыс. га (37% от плана), озимые подкормлены на площади 178 тыс. га (71%), многолетние травы — на площади 10 тыс. га (24%).
Областной минсельхоз отмечает, что в связи с выпавшими в регионе на прошедшей неделе интенсивными осадками сельхозтоваропроизводители вышли на полевые работы на неделю позже, чем в 2017 году. Однако агротехнические сроки позволяют хозяйствам не отстать от намеченного графика.
В 2018 г. общая площадь посева сельскохозяйственных культур в регионе составит более 2 млн га, на 1,5 млн га пройдет яровой сев.
Сельхозпредприятия Самарской области планируют посеять 750 тыс. га яровых ерновых и зернобобовых культур, более 100 тыс. га кормовых, 8 тыс. га картофеля и овощей.