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После хлопка на теплоходе в Татарстане произошел разлив топлива
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После хлопка на теплоходе в Татарстане произошел разлив топлива 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе проведения ремонтных работ на судне технического флота «Прага-20» на Чистопольском судостроительном заводе в машинном отделении произошел хлопок паровоздушной смеси. Образовалась пробоина площадью 3 квадратных метра, после чего кормовая часть судна ушла под воду, оказавшись на глубине не менее 6 метров. Об инциденте, произошедшем накануне, сообщилив пресс-службе ГУ МЧС по РТ. Разлилось топливо объемом около 200 литров, отмечено в сообщении. В устранении разлива принимали участие четыре спасателя. Привлекли две единицы техники, в том числе, автомобиль с сорбентом. По окончании работ пробы взяли сотрудники минэкологии РТ. В течение двух-трех дней будут доступны результаты исследования проб. В результате происшествия никто не пострадал.
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