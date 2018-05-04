После хлопка на теплоходе в Татарстане произошел разлив топлива 

В ходе проведения ремонтных работ на судне технического флота «Прага-20» на Чистопольском судостроительном заводе в машинном отделении произошел хлопок паровоздушной смеси. Образовалась пробоина площадью 3 квадратных метра, после чего кормовая часть судна ушла под воду, оказавшись на глубине не менее 6 метров. Об инциденте, произошедшем накануне, сообщилив пресс-службе ГУ МЧС по РТ. Разлилось топливо объемом около 200 литров, отмечено в сообщении. В устранении разлива принимали участие четыре спасателя. Привлекли две единицы техники, в том числе, автомобиль с сорбентом. По окончании работ пробы взяли сотрудники минэкологии РТ. В течение двух-трех дней будут доступны результаты исследования проб. В результате происшествия никто не пострадал.