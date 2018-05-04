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Администрация города Бердска чуть не провалилась под землю
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Администрация города Бердска чуть не провалилась под землю 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На главной площади Бердска провалился асфальт.
Огромную яму длинной почти пять метров заметили горожане вечером 3 мая всего в нескольких метрах от городской администрации и доски почета. Как сообщает бердский информпортал «Курьер. Среда. Бердск», асфальтовое покрытие просело и провалилось вместе с грунтом.
Место ЧП огородили аварийной лентой. Вечером прибыла спецтехника, на месте работал экскаватор. Посмотреть на провал в центре города пришли и местные чиновники. Точная причина появления ямы в центре города пока неизвестна, предположительно инцидент произошел из-за порыва трубы.
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