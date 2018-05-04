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Опергруппа национального парка «Башкирия» предотвратила лесной пожар
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Опергруппа национального парка «Башкирия» предотвратила лесной пожар 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Молодые люди из Екатеринбурга отдыхали на необустроенной полянке в лесу на горе рядом с водопадом Куперля. Уходя, они оставили после себя не до конца потушенный костёр. Инспекторы опергруппы парка вовремя заметили тлеющий валежник, иначе беды было не избежать. Отдыхающих нашли у реки, и выписали им протокол об административном правонарушении.
Всего с 29 апреля по 2 мая национальный парк «Башкирия» посетили 383 человека. Семь из них допустили нарушения режима особо охраняемой природной территории, теперь каждый нарушитель заплатит административный штраф — 3 тысячи рублей.
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