Опергруппа национального парка «Башкирия» предотвратила лесной пожар

Молодые люди из Екатеринбурга отдыхали на необустроенной полянке в лесу на горе рядом с водопадом Куперля. Уходя, они оставили после себя не до конца потушенный костёр. Инспекторы опергруппы парка вовремя заметили тлеющий валежник, иначе беды было не избежать. Отдыхающих нашли у реки, и выписали им протокол об административном правонарушении.

Всего с 29 апреля по 2 мая национальный парк «Башкирия» посетили 383 человека. Семь из них допустили нарушения режима особо охраняемой природной территории, теперь каждый нарушитель заплатит административный штраф — 3 тысячи рублей.