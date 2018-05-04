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Размер штрафов за костры и пал травы в Новосибирске вырос вдвое
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Размер штрафов за костры и пал травы в Новосибирске вырос вдвое 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сумма штрафов за нарушение противопожарного режима на природе в НСО выросла вдвое. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Увеличение размера штрафа связано с началом особого противопожарного режима, который введен в регионе с 28 апреля.
В этот период на территории области запрещено проведение любых огневых работ в природной среде. Вне закона: сжигание травы и разведение костров на дачных участках, в огороде, в парковых зонах, заповедниках, в полях, степях и лесах.
За нарушение правил грозит штраф: для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, и самый высокий — для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Кроме того, как отметили в МЧС, если из-за костра или поджога произошел пожар, уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью, виновникам грозит штраф от 4 до 400 тыс. рублей.
Проводить рейды для профилактики пожаров инспекторы государственного пожарного надзора будут, в том числе и в праздничные дни. На сегодняшний день возбуждено уже 106 административных дел. К ответственности за палы травы и разведение огня были привлечены как граждане, так должностные и юридические лица.
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