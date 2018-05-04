Хабаровским погорельцам обещана помощь

В сгоревших накануне частых домах на улицах Минусинская и Прибрежная в хабаровском микрорайоне Красная речка, которые пришлось тушить с применением авиации МЧС , были зарегистрированы 9 человек. Об этом корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» сообщили в администрации краевой столицы.

— Дотла сгорели 4 частных дома, один повреждён частично, всем погорельцам сразу же было предложено переехать в жильё маневренного фонда, однако никто из жителей этой возможностью не воспользовался. Люди разместились у родственников и друзей, — добавили в пресс-службе мэрии Хабаровска . — Также пока никто из лишившихся крова жильцов не обращался в комитет по управлению Индустриальным районом за материальной помощью. Она им будет оказана после того, как люди напишут соответствующие заявления.

Пока нет ясности с точной причиной, которая привела к масштабному возгоранию на окраине Хабаровска. Помимо жилых домов огнём была уничтожена станция автосервиса.

— На месте вчерашнего ЧП сейчас работают сотрудники государственного пожарного надзора с испытательной пожарной лабораторией, специалисты проводят опрос свидетелей возгорания, отбирают необходимые материалы для проведения экспертиз, — рассказала пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. — Рассматриваются разные версии причин пожара, среди которых есть и пал сухой травы, и замыкание электропроводки, и неосторожное обращение с огнём, и даже умышленный поджог. Окончательные выводы можно будет после завершения экспертиз.

Как ранее уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», возгорание на Красной речке тушили больше сотни пожарных. На месте работали вертолёт Ми-8 с водосливным устройством и самолёт-амфибия Бе-200. С воздуха они сбросили на очаг огня около 70 тонн воды.