Шесть торговых центров, ночной клуб и пиццерию могут закрыть в Чувашии после проверок

После проведения проверок пожарной безопасности прокуратура Чувашии направила иски с требованием приостановить работу 11 мест с массовым пребыванием людей. Среди них торгово-развлекательные центры, кафе и клубы, сообщает республиканское ведомство. Чебоксарах до устранения нарушений свою деятельность должны прекратить: ТЦ «Мадагаскар» и «Мега», торговые дома «Юрат» и «Шупашкар», ночной клуб «Паблик Паб» и пиццерия «Дровишки» (она горела в конце апреля этого года, — прим.), скалолазный центр «Кошка», а также спортшкола им. В. Соколова. Новочебоксарске — кафе «Пинта Паб» и ТРЦ «Кристалл», В Шумерле — ТЦ «Март», в Канаше — ТЦ «Орион». Как сообщил и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Алексей Якушевич, в зданиях данных организаций отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, была нарушена ширина эвакуационных выходов, в отделке помещений использованы горючие материалы. Всего, по сообщению МЧС Чувашии, после проверок выявлено 1528 нарушений требований пожарной безопасности в социальных объектах. Органы прокуратуры проверили уже 169 объектов. Только 11 из них соответствуют требованиям пожарной безопасности. Всего за время проверок выявлено 1734 нарушения законодательства, внесено 122 представления, возбуждено 127 дел об административном правонарушении. Меры принимаются после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».