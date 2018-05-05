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При пожаре в жилом доме во Владивостоке эвакуировали 20 человек
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При пожаре в жилом доме во Владивостоке эвакуировали 20 человек 

Prim.News 1 час назад
Никто не пострадал.
Вечером 4 мая в 19:33 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Надибаидзе, передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Уже через шесть минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев, незамедлительно приступившие к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на третьем этаже дома в общем коридоре горит хозяйственный хлам.
С верхних этажей пожарные при помощи спасательных устройств спасли четверых детей, ещё 16 человек, среди которых также были дети — эвакуировали по лестничному маршу. В результате происшествия никто не пострадал.
В 19:51 пожар был локализован, в 22:22 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 26 человек личного состава и шесть единиц техники.
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