При пожаре в жилом доме во Владивостоке эвакуировали 20 человек

Никто не пострадал.

Уже через шесть минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев, незамедлительно приступившие к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что на третьем этаже дома в общем коридоре горит хозяйственный хлам.

С верхних этажей пожарные при помощи спасательных устройств спасли четверых детей, ещё 16 человек, среди которых также были дети — эвакуировали по лестничному маршу. В результате происшествия никто не пострадал.

В 19:51 пожар был локализован, в 22:22 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 26 человек личного состава и шесть единиц техники.