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Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии ликвидировали ночью в городе Зиме
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Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии ликвидировали ночью в городе Зиме 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Четыре автоцистерны и пожарный поезд были
привлечены к тушению крупного пожара на лесоперерабатывающем
предприятии в городе Зиме прошлой ночью.
Сообщение о том, что горят три здания и  штабеля леса на большой площади в черте города, пришло в пожарную охрану
накануне поздним вечером. К месту была направлена техника двух
пожарно-спасательных частей.
На момент прибытия пожарных огнём были
охвачены деревянные постройки, предназначенные для проживания,
производства и складирования продукции, а также продукты и отходы
лесопереработки. Выяснилось, что работники деревообрабатывающего
предприятия пытались ликвидировать возгорание своими силами, но не  справились с огнём и упустили время.
— Тушение пожара осложнялось порывами
ветра и большой горючей нагрузкой — территория была захламлена горючими
материалами. Кроме того, район пожара безводный, заправка водой
производилась с помощью пожарного поезда и подвозом воды от озера
Галантуй, — прокомментировал начальник Зиминского пожарно-спасательного
гарнизона Александр Николаев. — Существовала угроза распространения
пожара на жилой сектор, расположенный в 200 метрах, и находящееся рядом
соседнее деревообрабатывающее предприятие.
Ликвидация пожара продолжалась до утра. В  результате огнём были уничтожены бытовые помещения на площади 600  квадратных метров. Семь жилых домов на улице Заозёрной были спасены.
Государственные инспекторы по пожарному
надзору отмечают, что собственника предприятия ежегодно обязывали
устранять нарушения правил пожарной безопасности. Так, здания не были
оборудованы ни пожарной сигнализацией, ни системой оповещения,
территория была захламлена, отсутствовало наружное противопожарное
водоснабжение. В отношении собственника и арендатора неоднократно
применялись административные меры, однако они не имели воздействия, и  инспекторы продолжали фиксировать нарушения из года в год во время
проверок.
В настоящее время дознаватели работают
над установлением причины пожара. По предварительной версии, пожар
начался из-за короткого замыкания вводного кабеля в одной из построек.
Хот: последние новости
За прошедшие сутки патрульными группами выдворены из леса более 100 человек За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров Населенный пункт отстояли от огня пожарные Иркутской области
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