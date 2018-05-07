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На пожаре в Курской области спасли двух человек
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На пожаре в Курской области спасли двух человек 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В 11.57 6 мая в Службу спасения Курской области поступило сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры на улице Гагарина в Железногорске.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы двух человек спасли и ещё четырех — эвакуировали. Через девять минут пожарные смогли полностью потушить огонь. Всего к ликвидации возгорания привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
В результате пожара полностью сгорела комната, мебель и вещи, находившиеся в ней. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электрическая розетка.
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