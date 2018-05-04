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В пензенском селе пожарные тушили полыхающий комбайн
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В пензенском селе пожарные тушили полыхающий комбайн 

PNZdrive 43 минуты назад
Фото: PNZdrive
В минувший четверг, 3 мая, в Бессоновском районе Пензенской области пожарным пришлось спасать от огня многотонную спецтехнику. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:32 по московскому времени.
«В селе Александровка Бессоновского района обгорел комбайн. Для ликвидации последствий пожара привлекался один человек и одна единица техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время специалисты Госпожнадзора устанавливают причины возгорания, подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.
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