В пензенском селе пожарные тушили полыхающий комбайн 

В минувший четверг, 3 мая, в Бессоновском районе Пензенской области пожарным пришлось спасать от огня многотонную спецтехнику. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:32 по московскому времени.
«В селе Александровка Бессоновского района обгорел комбайн. Для ликвидации последствий пожара привлекался один человек и одна единица техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время специалисты Госпожнадзора устанавливают причины возгорания, подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.