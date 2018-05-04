Ещё
В Хабаровске при пожаре полностью сгорели четыре частных дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровске при пожаре полностью сгорели четыре частных дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. Четыре частных дома сгорели полностью и один пострадал частично при пожаре в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске, сообщает в пятницу пресс-служба городской мэрии.
Ранее сообщалось, что пожар на улице Минусинская в Хабаровске произошел в четверг. Для тушения огня привлекалась авиация МЧС. Жертв нет. По предварительным данным, от пожара пострадало пять жилых домов и три надворные постройки, а также автосервис. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
"Полностью сгорели четыре дома: по улице Минусинской, 43, 45, 47 и по улице Прибережной, 112, еще один дом №110 по этой уже улице частично пострадал от пожара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по официальным данным, в пострадавших домах по улицам Минусинской и Прибрежной было прописано девять человек. Погорельцам предложили переехать в маневренным фонд, но они отказались. Обращений о предоставлении помощи в отдел по социальной работе с населением комитета администрации города по управлению Индустриальным районом также не поступало.
Ранее УМВД сообщало, что в сгоревших домах постоянно проживало четыре человека — семья с ребенком и женщина.
Мэрия также информирует, что в настоящий момент электроснабжение в частном секторе на улицах Прибрежной и Минусинской полностью восстановлено.
РИА Новости: последние новости
Инфраструктура не пострадала при пожаре под Харьковом В Новой Москве локализовали возгорание 12 автобусов В Сан-Паулу уточнили причину крупного пожара в многоэтажном доме
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море151
Москвич посадил во дворе розы и пожалел110
Москву ждет «второе пришествие»30
Украина пожаловалась на Росавиацию117
Квартира Парфенова насмешила Лебедева49
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение