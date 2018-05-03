СК: по делу «Зимней вишни» назначен ряд сложных экспертиз

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» назначено несколько сложных экспертиз.

В ближайшее время глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен провести новую встречу с родственниками погибших, а также заслушать отчет о работе следственной группы.