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Жителей Красноярска просят воздержаться от пикников за городом
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Жителей Красноярска просят воздержаться от пикников за городом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Главное управление МЧС по краю просит красноярцев воздержаться от пикников и разведения костров за городом.
Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого грозит административный штраф. Так, за данное нарушение физическим лицам придется заплатить от 2 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 15 до 30 тыс. руб., а штраф для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. руб. Однако на прошлой неделе штрафы не помешали горожанам массово отправиться на барбекю. Вопреки запрету на разведение костров в черте города, люди целыми семьями устраивают пикники «у дома».
«На территории края категорически запрещено жечь костры, даже у себя на садовых участках! Жарить шашлыки можно только в специально отведенных для этого местах. Ни в коем случае не разводите мангал у себя на балконе — это может стать причиной еще и бытового пожара. Не бросайте непотушенные спички и сигареты», — отметил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Ильич Терешков.
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