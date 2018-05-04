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Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска
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Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Часть территории сразу же огородили, на место выехали рабочие и эксперты. Как сообщили местные онлайн-издания со ссылкой на очевидцев, как раз на этом участке под асфальтом находятся и канализационный коллектор, и водопровод.
По предварительным данным, причиной инцидента стал порыв трубы. Однако вода яму так и не заполнила.
Добавим, что на центральной площади Бердска традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. И на восстановительные работы остается не так много времени.
СПРАВКА
В Новосибирске в честь праздника 9 Мая прогремят семь салютов. Сбор «Бессмертного полка» состоится на участке Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал» (Октябрьская магистраль, 3) и театром «Глобус» с 10.00 до 10.45.
«Программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске» читайте здесь.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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