Пять лесных пожаров потушено в Приморье

По информации краевого департамента лесного хозяйства, за прошедшие сутки потушено пять лесных пожаров в Тернейском, Пожарском, Ханкайском районах и Дальнегорске

К ликвидации пожаров привлекались 98 человек, в том числе — работники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества» и силы арендаторов. Было задействовано 26 единиц техники.

«По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено», — подчеркнули в департаменте лесного хозяйства.

Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко . Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

С начала введения особого противопожарного режима выявлено более 80 нарушителей, сумма штрафов составила почти 200 тысяч рублей.