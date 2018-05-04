Ещё
Пять лесных пожаров потушено в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять лесных пожаров потушено в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации краевого департамента лесного хозяйства, за прошедшие сутки потушено пять лесных пожаров в Тернейском, Пожарском, Ханкайском районах и Дальнегорске.
К ликвидации пожаров привлекались 98 человек, в том числе — работники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества» и силы арендаторов. Было задействовано 26 единиц техники.
«По данным космического мониторинга «Рослесхоза», на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено», — подчеркнули в департаменте лесного хозяйства.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
С начала введения особого противопожарного режима выявлено более 80 нарушителей, сумма штрафов составила почти 200 тысяч рублей.
АиФ-Владивосток: последние новости
Во Владивостоке из-за короткого замыкания сгорел трамвай – СМИ Капля в море огня. Высокий класс пожарной опасности леса сохраняется в крае Более 400 гектаров леса потушили в Приморье за сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали130
Захарова назвала «три главных вранья» Британии307
Далай-лама рассказал о роли России в мире37
Госдеп перестал платить «Белым каскам»36
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию36
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение