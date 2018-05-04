За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров

За минувшие сутки, 3 мая, в Иркутской области на землях лесного фонда

ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре вновь обнаруженных. Их общая площадь составила 1552 га, покрытых лесом, и 711 не лесных

гектаров. По два очага потушено в Иркутском, Усольском и Эхирит-Булагатском районах, по одному — в Боханском, Жигаловском,

Тулунском, Балаганском, Зиминском и Куйтунском. Еще одно возгорание

площадью 0,1 га ликвидировано в Прибайкальском национальном парке в трех

километрах от села Большое Голоустное.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешел пожар площадью 428 га леса в Боханском районе.

Всего 3 мая в тушении возгораний было задействовано 14 пожарных-десантников, 140 сотрудников лесной охраны, 29 мобилизованных

граждан, 65 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Иркутским районом осуществлял самолет Як-18. Налет составил 3 часа 55 минут.