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За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров
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За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
За минувшие сутки, 3 мая, в Иркутской области на землях лесного фонда
ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре вновь обнаруженных. Их  общая площадь составила 1552 га, покрытых лесом, и 711 не лесных
гектаров. По два очага потушено в Иркутском, Усольском и  Эхирит-Булагатском районах, по одному — в Боханском, Жигаловском,
Тулунском, Балаганском, Зиминском и Куйтунском. Еще одно возгорание
площадью 0,1 га ликвидировано в Прибайкальском национальном парке в трех
километрах от села Большое Голоустное.
В локализованном состоянии на текущие сутки перешел пожар площадью 428 га леса в Боханском районе.
Всего 3 мая в тушении возгораний было задействовано 14  пожарных-десантников, 140 сотрудников лесной охраны, 29 мобилизованных
граждан, 65 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над  Иркутским районом осуществлял самолет Як-18. Налет составил 3 часа 55  минут.
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