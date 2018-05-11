Ещё
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области потушили все лесные пожары 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Хот
За минувшие сутки сотрудники лесоохраны в Иркутской области ликвидировали восемь природных пожаров на площади 43,7 гектара. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы правительства региона.
Как уточняется, пожары были потушены в Боханском, Братском, Иркутском, Качугском и Тулунском районах, а также на землях Шелеховского военного лесничества.
В тушении пожаров принимали участие 64 работника лесных хозяйств, 13 мобилизованных граждан и 22 единицы наземной техники, передает агентство «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что 10 мая в Иркутской области было зарегистрировано шесть природных пожаров на общей площади 111,9 гектара.
Вести.Ru: последние новости
На кемеровской шахте произошел пожар: эвакуировали 195 человек На Урале со льдины в пруду сняли трех школьниц С загоревшегося рынка эвакуировали 120 человек
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»64
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200200
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1350
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»237
Израиль уничтожил российский «Панцирь»1008
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение