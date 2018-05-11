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В Иркутской области потушили восемь пожаров за день
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В Иркутской области потушили восемь пожаров за день 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 11 мая — РИА Новости. На землях лесного фонда в Иркутской области 10 мая потушили восемь пожаров на площади более 40 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Иркутской области ликвидировано семь пожаров на общей площади 40,2 га, покрытых лесом, и 2,3 га не лесной территории", — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще одно возгорание площадью 1,2 гектара потушено в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества. Кроме этого, по два очага были зафиксированы в Иркутском и Братском районах, по одному — в Боханском, Качугском и Тулунском.
В тушении лесных пожаров было задействовано 77 человек и 22 единицы наземной техники.
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