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В Иркутской области потушили три лесных пожара
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В Иркутской области потушили три лесных пожара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. Три пожара были ликвидированы 7 мая в лесах Приангарья, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"7 мая на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 22,5 га: два — в Иркутском районе, один — в Усольском", — сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что на утро вторника в лесах остаются два возгорания на площади 64 гектара, оба в Качугском районе.
В тушении лесных пожаров было задействовано семь десантников Иркутской авиабазы охраны лесов, 53 работника лесхозов, 11 мобилизованных граждан и 17 единиц наземной техники.
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