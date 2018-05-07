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На утро 7 мая в Иркутской области лесных пожаров нет
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На утро 7 мая в Иркутской области лесных пожаров нет 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Накануне на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 11  возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в  Усольском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Черемховском, Тулунском и  Куйтунском районах. Также потушен локализованный в субботу, 5 мая, очаг в  Зиминском районе. Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила
67 га, покрытых лесом, и 35 га не лесной территории.
Кроме того, в воскресенье обнаружено и потушено возгорание на 1,5  лесных гектаров и 1,5 га, не покрытых лесом, в Прибайкальском
национальном парке в километре от поселка Половинная Слюдянского района.
В борьбе с лесными пожарами 6 мая было задействовано 144 работника
лесной охраны, двое мобилизованных граждан, 45 единиц наземной техники.
Авиапатрулирование осуществляли два самолета Як-18 в небе над Иркутским,
Усольским, Черемховским, Заларинским и Зиминским районами. Общий налет
авиатехники составил 9 часов 15 минут.
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