На утро 7 мая в Иркутской области лесных пожаров нет

Накануне на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 11 возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в Усольском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Черемховском, Тулунском и Куйтунском районах. Также потушен локализованный в субботу, 5 мая, очаг в Зиминском районе. Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила

67 га, покрытых лесом, и 35 га не лесной территории.

Кроме того, в воскресенье обнаружено и потушено возгорание на 1,5 лесных гектаров и 1,5 га, не покрытых лесом, в Прибайкальском

национальном парке в километре от поселка Половинная Слюдянского района.

В борьбе с лесными пожарами 6 мая было задействовано 144 работника

лесной охраны, двое мобилизованных граждан, 45 единиц наземной техники.

Авиапатрулирование осуществляли два самолета Як-18 в небе над Иркутским,

Усольским, Черемховским, Заларинским и Зиминским районами. Общий налет

авиатехники составил 9 часов 15 минут.