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В Луизиане горит химический завод. Видео
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В Луизиане горит химический завод. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
В американском штате Луизиана горит завод FlowChem Technologies. Жители домов и работники предприятий, расположенных в радиусе 8 миль от зоны бедствия, эвакуируются. Перекрыта трасса, власти просят водителей выбирать пути объезда.
#Troopers have closed #I10 near Duson (w/ of #Lafayette) as emergency crews respond to a fire at a chemical facility. As can be seen in the photos the facility is located very close to the #Interstate. Motorists are urged to avoid the area if at all possible while crews respond. pic.twitter.com/a5oU1OwvMk
— LA State Police (@LAStatePolice) 3 мая 2018 г.
Очевидцы сообщают о звуках взрывов, доносящихся с территории предприятия, передает портал CBS. Также опубликовано видео пожара.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара не сообщаются.
Нефтехимическое предприятие FlowChem Technologies находится примерно в 26 километрах от города Лафайетт.
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