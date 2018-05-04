Ещё
Спасатели МЧС помогли туристам, ставшим заложниками стихии в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели МЧС помогли туристам, ставшим заложниками стихии в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Вечером в четверг, 3 мая, стало известно, что четверо туристов не смогли выйти из района ручья Антошкин Ключ в Кавалеровском муниципальном районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС. Обращение поступило в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях.
При планировании похода данная туристическая группа своевременно подала сведения в МЧС России о выходе на маршрут, информацию о количестве и составе участников, контактные данные и была поставлена на контроль. При получении неблагоприятного прогноза спасатели оперативно отреагировали и организовали спасательную операцию.
На маршруте следования группы произошло обильное выпадение осадков и подъем уровня ручьев притоков реки Еловой. Туристическое снаряжение было повреждено сильным ветром.
Спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, базирующегося в поселке Рудная Пристань, незамедлительно убыли для оказания помощи.
4 мая в 9.10 спасателями было обнаружено местонахождение туристической группы. Ее члены были доставлены в село Нижние Лужки.
К проведению поисков привлекались три человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.
Primpress: последние новости
Трамвай сгорел во Владивостоке из-за короткого замыкания В Приморье сгорели три автомобиля Пожары на общей площади 400 гектаров потушены в Приморье за прошедшие сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали67
Захарова назвала «три главных вранья» Британии126
Госдеп перестал платить «Белым каскам»17
Далай-лама рассказал о роли России в мире25
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию19
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение