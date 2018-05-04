Спасатели МЧС помогли туристам, ставшим заложниками стихии в Приморье

Вечером в четверг, 3 мая, стало известно, что четверо туристов не смогли выйти из района ручья Антошкин Ключ в Кавалеровском муниципальном районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС . Обращение поступило в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях.

При планировании похода данная туристическая группа своевременно подала сведения в МЧС России о выходе на маршрут, информацию о количестве и составе участников, контактные данные и была поставлена на контроль. При получении неблагоприятного прогноза спасатели оперативно отреагировали и организовали спасательную операцию.

На маршруте следования группы произошло обильное выпадение осадков и подъем уровня ручьев притоков реки Еловой. Туристическое снаряжение было повреждено сильным ветром.

Спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, базирующегося в поселке Рудная Пристань, незамедлительно убыли для оказания помощи.

4 мая в 9.10 спасателями было обнаружено местонахождение туристической группы. Ее члены были доставлены в село Нижние Лужки.

К проведению поисков привлекались три человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.