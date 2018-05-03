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Одного человека спасли из горящего дома на юго‑востоке Москвы
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Одного человека спасли из горящего дома на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожарные потушили пожар в доме на Жигулевской улице на юго-востоке Москвы, в ходе тушения был спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Информация о задымлении по адресу: улица Жигулевская, дом 12, корпус 4 поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 06:48 в четверг.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 07:07 возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировано. Спасен один человек», — отмечается в сообщении.
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