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«Было несколько хлопков»: на ВИЗе сгорели четыре автомобиля
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«Было несколько хлопков»: на ВИЗе сгорели четыре автомобиля 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня около двух часов ночи на парковке перед домом № 40 по улице Токарей сгорели четыре автомобиля. Сначала люди услышали хлопки, затем одна из машин загорелась. Пламя перекинулось на три стоящих рядом автомобиля.
— Было несколько хлопков. Пожарные и полицейские между собой говорят, что это поджог, — рассказал E1.RU очевидец произошедшего Олег.
По его словам, хозяев сгоревших машин вокруг пожара видно не было. А пожарным пришлось сначала выпускать с парковки владельцев еще не пострадавших автомобилей, и только потом тушить пламя. Это попало на видео:
— Сильно пострадали Daewoo Matiz и Hyundai Elantra, — добавил Олег.
Автомобиль, с которого начался пожар, восстановлению не подлежит.
На прошлой неделе три автомобиля сгорели в Заречном. Там тоже сначала загорелся один, а два других повредило перекинувшееся пламя.
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