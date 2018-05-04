«Было несколько хлопков»: на ВИЗе сгорели четыре автомобиля

Сегодня около двух часов ночи на парковке перед домом № 40 по улице Токарей сгорели четыре автомобиля. Сначала люди услышали хлопки, затем одна из машин загорелась. Пламя перекинулось на три стоящих рядом автомобиля.

— Было несколько хлопков. Пожарные и полицейские между собой говорят, что это поджог, — рассказал E1.RU очевидец произошедшего Олег.

По его словам, хозяев сгоревших машин вокруг пожара видно не было. А пожарным пришлось сначала выпускать с парковки владельцев еще не пострадавших автомобилей, и только потом тушить пламя. Это попало на видео:

— Сильно пострадали Daewoo Matiz и Hyundai Elantra, — добавил Олег.

Автомобиль, с которого начался пожар, восстановлению не подлежит.

На прошлой неделе три автомобиля сгорели в Заречном. Там тоже сначала загорелся один, а два других повредило перекинувшееся пламя.