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Названа официальная причина пожара в Бразилии
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Пожар в Бразилии: власти огласили официальную причину ЧП 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: EPA
Короткое замыкание стало причиной пожара в высотном здании в бразильском городе Сан-Паулу. Проживавшая в доме семья одновременно включила микроволновку, холодильник и телевизор.
Пожар в 24-этажном здании, расположенном в центре Сан-Паулу, начался во вторник ночью. Дом обрушился через полтора часа.
Как сообщили представители власти, версия СМИ о возникновении огня в результате семейной ссоры не нашла подтверждения, и произошедшее является несчастным случаем. Проживавшая на пятом этаже семья просто одновременно включила микроволновку, холодильник и телевизор.
Ранее местная газета рассказала о такой истории: семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В разгар ссоры жена якобы толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги быстро скинули ее, но уже не смогли потушить пожар.
Гибель кого-либо из жильцов пока не подтверждена, однако шансы найти живых под завалами специалисты оценивают как минимальные. По данным мэрии, 49 человек, которые могли проживать в сгоревшем здании, пока не сообщили о своем местонахождении. Вместе с тем установить точное число жильцов обрушившегося здания оказалось непростой задачей. Высотка уже много лет была заброшена и заселена разными людьми, сообщает ТАСС.
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