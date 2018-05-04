Названа официальная причина пожара в Бразилии

Пожар в Бразилии: власти огласили официальную причину ЧП

Короткое замыкание стало причиной пожара в высотном здании в бразильском городе Сан-Паулу. Проживавшая в доме семья одновременно включила микроволновку, холодильник и телевизор.

Пожар в 24-этажном здании, расположенном в центре Сан-Паулу , начался во вторник ночью. Дом обрушился через полтора часа.

Как сообщили представители власти, версия СМИ о возникновении огня в результате семейной ссоры не нашла подтверждения, и произошедшее является несчастным случаем. Проживавшая на пятом этаже семья просто одновременно включила микроволновку, холодильник и телевизор.

Ранее местная газета рассказала о такой истории: семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В разгар ссоры жена якобы толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги быстро скинули ее, но уже не смогли потушить пожар.