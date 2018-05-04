ДВФУ потратит 125 млн рублей на содержание материковых корпусов во Владивостоке

Содержание, уборка и благоустройство материковых корпусов Дальневосточного федерального университета обойдется в 125 миллионов рублей. Речь идет о зданиях, оставшихся во Владивостоке после переезда вуза на остров Русский, сообщило ИА PrimaMedia.

Среди 25 построек есть общежития, административные и учебные корпуса. В общей сложности исполнителю предстоит обслуживать 144 тысячи квадратных метров. В контракте отдельно упомянуты и неиспользуемые университетом помещения. Их нужно будет убирать не чаще дух раз в год и по согласованию с ДВФУ.

В техническом задании сказано, как именно необходимо убирать помещения и с какой периодичностью нужно повторять эту процедуру. Учтены даже такие моменты, как «промывка ножек мебели» и «вытирание пыли со столов на местах, свободных от бумаг».

По условиям, исполнитель обязан задействовать штат квалифицированных работников с ответственным администратором. Персонал будет не только держать в чистоте сами помещения, но и убирать прилегающую территорию.

В апреле в одном из корпусов ДВФУ случился пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания всех людей, а затем потушили пламя.