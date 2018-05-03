Глава МЧС заявил о стабилизации ситуации с природными пожарами в Амурской области

«Сегодня мы определили целый круг дополнительных задач, направленных на недопущение новых возгораний, особенно в труднодоступных местах. Безусловно, с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, нужно спрашивать по всей строгости», — отметил Пучков.

Со своей стороны, губернатор региона Александр Козлов сказал, что в области наблюдается положительная динамика в части пожарной обстановки.

Рослесхоза. По его словам, такой результат стал возможным благодаря прибывшим группировкам МЧС

«Значительный вклад внесла авиация», — добавил он.

30 апреля Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в регионе.

Также издание «Аргументы неделi» писало, что в МЧС предложили ужесточить наказание за поджог травы.