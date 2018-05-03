На севере столицы горят балконы жилого дома, спасены 5 человек

В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

В четверг, 3 мая, на севере Москвы произошло возгорание на балконах жилого дома. В результате были спасены пять человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

— Возгорание происходит на балконах на 10-м и 11-м этажах жилого дома номер 14 по Малахитовой улице. Из квартир спасены пять человек, — уточнил собеседник.

Отмечается, что среди спасенных — женщина-инвалид. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

В настоящее время уточняется площадь и причина возгорания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщает ТАСС

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