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На севере столицы горят балконы жилого дома, спасены 5 человек
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На севере столицы горят балконы жилого дома, спасены 5 человек 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.
В четверг, 3 мая, на севере Москвы произошло возгорание на балконах жилого дома. В результате были спасены пять человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
— Возгорание происходит на балконах на 10-м и 11-м этажах жилого дома номер 14 по Малахитовой улице. Из квартир спасены пять человек, — уточнил собеседник.
Отмечается, что среди спасенных — женщина-инвалид. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.
В настоящее время уточняется площадь и причина возгорания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщает ТАСС.
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