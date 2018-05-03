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Газовый баллон взорвался в жилом доме на западе столицы
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Газовый баллон взорвался в жилом доме на западе столицы 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
По предварительной информации, при происшествии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
По данным ведомства, инцидент произошел в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров, сообщает ТАСС.
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