Нижегородский торговый центр «Рио» вновь открыл свои двери 

В Нижнем Новгороде закрылся целый ряд торговых центров, в которых сотрудники МЧС и прокуратуры выявили нарушения правил противопожарной безопасности. В общей сложности областная прокуратура потребовала приостановки деятельности 16 ТЦ в Нижнем Новгороде и городах области. Первым в этом списке стал торговый центр «Звезда», расположенный в Автозаводском районе. Торговый центр «Рио» объявил о своём открытии, однако для покупателей в ближайшее время останутся недоступными магазины «Китай-Города», расположенные на цокольном этаже, а также магазин «Ашан», являющийся якорным арендатором площадей ТЦ. Кроме этого, закрытым остаётся спорт-клуб Fitness House.