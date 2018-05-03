В Костромской области начинаются работы в полях

К ним уже приступили в Костромском, Красносельском, Нерехтском, Сусанинском, Буйском, Судиславском и Островском районах, сообщает пресс-служба губернатора.

По состоянию на 3 мая вспашка произведена на площади 689 гектаров, боронование многолетних трав — на территории больше 6 тысяч гектаров, боронование озимых зерновых культур — на 567 гектарах. Подкормку сельскохозяйственных культур провели на площади 1 тысячи 725 гектаров, из них 1 тысяча 631 гектар — посевы многолетних трав прошлых лет и 94 гектара — озимые зерновые.

Сев начался в СПК колхоз «Родина», ИП Яковлев в Красносельском районе, ООО «Минское» и ЗАО «Шувалово», СПК «Расловское» Судиславский район.