На целом острове во Владивостоке не нашлось пожарной техники. Главе города было внесено представление

Многочисленные нарушения выявили в краевом центре.

Прокуратура г. Владивостока проверила исполнение законодательства в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров, уделив особое внимание на населенные пункты, расположенные на островах Попова и Рейнеке (с учетом их географического положения), передает пресс-служба прокуратуры Приморского края

В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства. Так, на о. Рейнеке отсутствует пожарная техника. При этом порядок доставки данной техники, процедура осуществления тушения пожара до прибытия пожарных подразделений уполномоченными лицами органа местного самоуправления не определен.

Кроме этого, в нарушение Правил противопожарного режима на территории Владивостокского городского округа не определены места и способы сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории населенных пунктов, границы утилизации горючих материалов не определены, не проводится работа по очистке от сухой растительности территорий, прилегающих к лесным насаждениям.

На момент проверки в лесах Владивостокского городского округа не проведены мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах, на сопке Холодильная, а также в районе нескольких улиц города образованы свалки горючих отходов, регулярная уборка горючего мусора вдоль дорог не производилась.

В связи с выявленными нарушениями закона в отношении начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Кроме этого, главе г. Владивостока внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности. По итогам рассмотрения акта реагирования администрацией принимаются меры, направленные на устранение нарушений закона, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.