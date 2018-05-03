В Севастополе закрыли батутный центр из-за нарушений пожарной безопасности

Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверки в батутных центрах Ленинского района.

"Установлено, что батутный центр Monkey в торговом комплексе «Фуршет» эксплуатируется с нарушениями законодательства о пожарной безопасности, чем создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью находившихся в нем посетителей, в основном детей", — говорится в сообщении.

На основании иска прокуратуры Ленинский районный суд приостановил деятельность батутного центра до устранения нарушений пожарной безопасности.