В Севастополе закрыли батутный центр из-за нарушений пожарной безопасности 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Севастополе приостановили работу батутного центра Monkey в одном из торговых центров из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает прокуратура города.
Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверки в батутных центрах Ленинского района.
"Установлено, что батутный центр Monkey в торговом комплексе «Фуршет» эксплуатируется с нарушениями законодательства о пожарной безопасности, чем создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью находившихся в нем посетителей, в основном детей", — говорится в сообщении.
На основании иска прокуратуры Ленинский районный суд приостановил деятельность батутного центра до устранения нарушений пожарной безопасности.