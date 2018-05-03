Электричества нет, но вы держитесь

В четверг, 3 мая, жители многоэтажки в столичном районе Коньково оказались заблокированы в своем доме из-за отсутствия электричества.

Накануне сотрудники ДЭЗа повесили объявление о том, что в энергоснабжении могут наблюдаться перебои, однако в 22-этажном доме перестал работать лифт, а лестница, которая работает только на выход, была заблокирована.

Жители пытались обратиться в ДЭЗ и управляющую компанию, но на той стороне провода лишь разводили руками. Вот что рассказывает москвич Игорь:

«В доме есть инвалиды, один из немногих домов в Москве , который-таки оборудован доступным пандусом, который электрически опускается. Это не просто пандус, а лифт, который поднимается и опускается, то есть в доме есть несколько инвалидов, очень много маленьких детей с колясками. Люди не могут ни подняться, ни спуститься, потому что не только не работает лифт, но и черная лестница. Она формально-то открыта снизу, но вот выходы с этажей заблокированы на очень многих этажах. Дальше начинается ситуация, когда жильцы дома, в том числе лично я, пытался дозвониться до диспетчерской ДЭЗа, до управляющей компании «Жилищник», а дозвонится бывает невозможно. В диспетчерскую можно дозвониться, разговаривают примерно, я человек не самый молодой, помню, как при советской власти разговаривали в ЖЭКах, происходит еще хуже. Люди полностью не готовы решать проблему. При том, что я говорю: вы же понимаете, недавно 40 дней трагедии в Кемерово , вы же видели, что произошло из-за того, что были заблокированы [двери], были нарушены правила пожарной эксплуатации. Отвечают абсолютно механическим голосом: мы ничего не можем сделать, молодой человек, не звоните сюда, мы передали заявку».

Жительница того же дома Ольга рассказывает, как безуспешно пыталась попасть в обесточенный дом:

«Мы не могли войти на этаж, я уходила за детьми. Эти замки, которые врезались непонятно вообще кем и когда, ключей ни у кого от них нет, то есть условно, если случится пожар, мы все выйдем, а обратно уже не войдем. Я открыла замок, подперла дверь так, чтобы можно было войти, а бдительная соседка с нашего этажа, которая уходила позже в магазин, она вытащила вот эту опору, которую я делала, и дверь захлопнулась, и мы не могли зайти именно на этаж».

Управляющая компания «Жилищник» пока не доступна для комментариев.