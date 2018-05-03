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В Воронеже эвакуировали ТЦ «Московский проспект»
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В Воронеже эвакуировали ТЦ «Московский проспект» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В здании отключили электричество. В Воронеже эвакуировали торговый центр «Московский проспект» в четверг, 3 мая, около 17:50. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. Примерно в 17:45 в зале кинотеатра во время сеанса погас свет. Один из работников примерно через 5-7 минут попросил посетителей, объяснив происходящее пожарной тревогой. По громкой связи объявили о том, что в здании случилось аварийное отключение электричества и попросили покинуть торговый центр. При этом арендаторов и сотрудников торговых точек попросили оставаться на рабочих местах.
На улице рядом с ТЦ тут же образовалась толпа, пожарных или полицейскиз автомобилей поблизости нет. Все номера, которые указаны как контактные на сайте администрации торгового центра, отключены. Поэтому получить оперативно комментарий не удалось. Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет подробности случившегося. Фото очевидца
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