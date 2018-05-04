Житель Татарстана поддал жару в бане бензином и опалил все семейство

Житель Татарстана вылил на раскаленную печь бензин вместо воды, перепутав канистры. Он сам, а также его жена и восьмилетний сын получили ожоги всего тела и попали в больницу, сообщает «Татар-Информ»

Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали под Казанью

Как отмечает издание, когда горючая жидкость соприкоснулся с камнем, она моментально вспыхнула. На членах семьи, которые в это время были в бане, загорелась одежда.

С огнем 33-летний отец семейства и его 37-летняя супруга справились до прибытия пожарных.