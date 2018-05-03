Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков

В майские праздники москвичи по традиции открыли сезон шашлыков. Многие при этом отправились в парки и особо охраняемые природные зоны, где разводить огонь строго запрещено. Так что для десятков отдыхающих пикники закончились штрафами.

Это похоже на настоящую спецоперацию: любителей жареного искали даже с воды. Катер МЧС набирает скорость, вдоль берега становятся заметны столбики дыма. Запах шашлыка сам выдает нарушителей.

Серебряный бор — излюбленное место отдыха москвичей. Многие забывают про то, что это особо охраняемая природная территория, на которой разжигать огонь и в мангале, и на земле запрещено.

— Это особо охраняемая природная территория, здесь нельзя огонь разводить.

— А у нас нет огня. Мы огонь не разводим. Открытый огонь запрещен, а у нас мангал по ГОСТу — более 30 сантиметров.

Это неправда: важен не размер мангала, а где он стоит. Стоять он должен на специально оборудованных пикниковых зонах.

Терлецкий лесопарк тоже особо охраняемая зона. Лесные инспекторы появляются неожиданно. Шашлык почти готов. Обойдется такой шашлык нарушителю дороже, чем в элитном ресторане — в 5 тысяч рублей. По закону разведение огня в парке это административное правонарушение, а если вы употребляли спиртное, то еще полторы тысячи. Мангал придется залить, а мясо съесть дома.

Почти все нарушители разводят огонь в непосредственной близости от запрещающих знаков, якобы их не замечая, и в пешей доступности от специально оборудованных пикниковых зон. С наступлением теплых дней у лесных инспекторов и представители пожарного надзора начинается жаркая пора. Такие рейды в парках проводятся практически ежедневно. По словам специалистов, один мангал наносит непоправимый вред окружающий среде.

"Тушат угли, высыпая их на почву. Данное действие приводит к ухудшению почвенного покрова", — объясняет Андрей Мельников , государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях.

На месте, где высыпали мангал, в течение четырех лет уже точно ничего не вырастет. Даже если вы жарите шашлык в специально отведенном месте, уголь лучше выкидывать в мусорный бак или забирать с собой. Рядом с мангалом должен находиться ящик с песком. Правда, занимать места в таких точках приходится заранее. Но, как говорят посетители пикниковой зоны в Битцевском лесу, оно того стоит.

— По мне так прямо шикарное место, еще и бесплатные беседки сделали. Каждые выходные ездим сюда.